Вопросы утилизации отходов обсудили с предпринимателями Балашихе

Прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей с руководителями городских предприятий прошел в Балашихинской торгово-промышленной палате. Во встрече приняли участие юристы Аппарата бизнес-омбудсмена Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой приема стали правовые аспекты и жалобы, связанные с утилизацией твердых коммунальных отходов. Предприниматели смогли напрямую обсудить вопросы взаимодействия с региональными операторами, а также получить практические рекомендации по защите своих интересов.

Участников проконсультировали по обоснованию претензий, разрешению споров и алгоритму обжалования действий контрагентов. Отдельное внимание было уделено анализу договоров на обращение с ТКО, а также правам и обязанностям сторон при их заключении.

«Мы стремимся повысить правовую грамотность бизнеса в сфере обращения с отходами. Знание своих прав и механизмов защиты — ключ к снижению издержек при взаимодействии с региональными операторами. Такие приемы помогают предпринимателям оперативно получать юридическую поддержку и применять её на практике», — подчеркнула исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Подобные встречи способствуют созданию прозрачной и понятной правовой среды для бизнеса, а также укрепляют взаимодействие между предпринимательским сообществом и органами власти в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.