Фитотерапевт Корсун рассказала о пользе одуванчиков

Фитотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Корсун рассказала, что в одуванчике множество полезных элементов. Это натрий, магний, калий, марганец, алюминий, железо, медь, кальций, витамины А, С, F и группы В, сообщает «Вечерняя Москва».

В фитотерапии специалисты применяют все части: листья, цветки и корень одуванчика. Молодые желтые цветы хорошо действуют на суставы при ревматизме. Их можно собрать и высушить, чтобы затем запаривать кипятком и есть по 1 столовой ложке по утрам.

При ишемической болезни сердца людям следует жевать свежие стебли: по 5-10 штук с утра. Причем их употребляют за 2 часа до завтрака.

Также лечебные свойства есть у меда из одуванчиков. Он помогает улучшить обмен веществ, избавиться от остеохондроза и болей в суставах, привести в порядок печень и почки.

Если у человека есть недостаток йода, то можно приготовить салат. Он состоит из листьев одуванчика, морской капусты, зелени петрушки, вареной свеклы. Все это следует приправить постным маслом.

Для частичного удаления горечи свежие листья одуванчика вымачивают в соленой воде. Их оставляют там на полчаса.