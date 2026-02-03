Проходите, раздевайтесь: кому опасно делать «омоложение» пениса

Врач Филева: «омоложение» пениса нельзя проводить при диабете и раке

Инвазивные косметические и псевдомедицинские процедуры в интимной зоне противопоказаны ряду пациентов и могут привести к тяжелым осложнениям, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Манипуляции противопоказаны пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации — при неконтролируемом сахарном диабете, нарушениях свертываемости крови, сердечной недостаточности, а также при онкологических диагнозах», — сказала Филева.

Отдельную группу высокого риска составляют мужчины с подтвержденной болезнью Пейрони, особенно в фазе активного фиброза. Введение наполнителей или стимулирующих веществ в таких случаях часто усугубляет рубцовую ткань и приводит к стойкой деформации. Кроме того, процедуры не подходят пациентам с аллергией на компоненты препаратов или склонностью к образованию келоидных рубцов.

Филева подчеркнула, что подобные вмешательства не рекомендованы и молодым людям без заболевании и жалоб. Здоровый орган не нуждается в профилактическом «омоложении», а любая инвазивная манипуляция несет потенциальные риски.

«Возрастное снижение эластичности тканей и скорости кровотока — естественный процесс, а не болезнь, требующая лечения. Решение о любой интимной процедуре должно приниматься только после консультации уролога-андролога и только при наличии реальных медицинских показаний», — подчеркнула Филева.

Ранее сообщалось, что процедура «омоложения» пениса стремительно набирает популярность среди россиян старше 30 лет — запись к косметологам на мужскую интим-пластику расписана на месяцы вперед.

