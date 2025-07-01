Фармаколог перечислила опасные эффекты от ретинола при попытках омолодиться

В косметологии набирают популярность процедуры по омоложению кожи, при которых используют ретинол. Это ингредиент, который улучшает состояние кожи и замедляет старение, но в некоторых случаях может привести к нежелательным последствиям: от сухости кожи до мелкой красной сыпи. Об опасных эффектах ретинола рассказала врач-косметолог, фармаколог Юлия Филатова, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам фармаколога, ретинол является производной от витамина А, который положительно влияет на выработку коллагена и эластина. Однако если переборщить с компонентом, кроме молодости человек может получить сухую кожу, шелушения и сыпь.

«Наиболее частыми побочными эффектами являются сухость, шелушение и покраснение кожи. При неправильном использовании может возникнуть ретиноидный дерматит — состояние, при котором кожа становится гиперчувствительной и может даже покрыться мелкой сыпью», — пояснила Филатова.

По словам специалиста, чтобы минимализировать последствия от применения ретинола, нужно подбирать косметику с ним в составе строго с участием компетентного специалиста. Начинать использовать уходовые средства с ретинолом рекомендуется с минимальных доз — от 0,25%, которые постепенно будут увеличиваться.

Филатова отметила, что ретинол не совместим с кислотами АНА и ВНА, поэтому косметику с ним в составе лучше использовать в разные дни.