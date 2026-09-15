«Жена спит с другим мужчиной»: в Дагестане начали практиковать свинг-вечеринки

Жители Дагестана заявляют, что в местных чатах некто вербует людей на участие в закрытых свингерских вечеринках. На эту ситуацию в соцсетях обратил внимание кавказский блогер Магомед.

В чатах Дагестана начали появляться объявления о закрытых свинг-вечеринках в Махачкале. В сообщениях организаторы ведут набор парней и девушек, а также выставляет прайс за участие. За «час секса и БДСМ» они просят 20 тыс. рублей.

В основном организаторы вербуют семейные пары.

«У мужа жена спит с другим мужчиной, а он спит с его женой», — утверждает блогер.

Он возмутился организацией подобных вечеринок и назвал происходящее «вопросом ценностей».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.