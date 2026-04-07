Евгений Люлин рассказал о включении онковакцин в ОМС

Первый пациент в Курской области получил онковакцину, в очереди еще 30 человек

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин заявил о включении новейших онковакцин в систему обязательного медицинского страхования. Первый пациент уже прошел лечение, сообщает ИА «Время Н» .

Евгений Люлин в своем канале в MAX прокомментировал решение о финансировании онковакцин через систему ОМС. По его словам, это важный шаг в борьбе с тяжелыми заболеваниями и ответ на вопрос об оплате дорогостоящей терапии.

«Сделан очень серьезный шаг на пути борьбы со страшными заболеваниями. И дан четкий ответ на важнейший вопрос — кто будет платить за дорогостоящее лечение? Конечно, рано говорить, что всех вылечат от рака. Но специалисты, пусть осторожно, но уже говорят о прорыве», — написал он.

Первым пациентом, получившим онковакцину, стал житель Курской области. В очереди находятся еще 30 человек. Специалисты поясняют, что каждую вакцину создают индивидуально — с учетом особенностей конкретного пациента, чтобы обучить иммунную систему бороться с опухолью.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что мРНК-вакцины могут применяться и при орфанных заболеваниях, включая муковисцидоз.

«Напомню, Совет законодателей ПФО добился, что с 2026 года регионам начали предоставлять федеральные субсидии на финансирование лечения таких пациентов. Мы настаиваем, что нужно продолжать двигаться в этом направлении. Только федеральное финансирование может сделать доступной самую современную, высокотехнологичную и дорогостоящую медпомощь для тысяч наших сограждан по всей стране», — отметил Люлин.

