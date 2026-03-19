Это не простуда: врач объяснила, как не пропустить опасную инфекцию

Менингококковая инфекция может начинаться с обычной температуры и слабости, но быстро приводит к тяжелым осложнениям, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают обычную вирусную инфекцию: внезапно поднимается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость. Затем в случае поражения головного мозга и его оболочек появляются стойкая головная боль, рвота, звукобоязнь. Боль и дискомфорт усиливаются от яркого света — ребенок может попросить закрыть шторы, выключить лампу», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что малыши становятся вялыми, отказываются от еды, спят больше обычного или, наоборот, проявляют выраженное беспокойство, капризничают.

«Один из типичных признаков генерализованной менингококковой инфекции — геморрагическая сыпь. Это темные мелкие точки на коже, которые не бледнеют при надавливании, часто имеют тенденцию сливаться, образуя красновато-синюшные пятна. Они появляются, если бактерия попала в кровоток и начала повреждать мелкие кровеносные сосуды — капилляры. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь», — подчеркнула врач.

Демьяновская отметила, что лучший способ защиты от менингококковой инфекции — вакцинация. Прививка формирует иммунитет к самым распространенным и опасным разновидностям бактерии.

«Делать ее можно начиная с раннего возраста, особенно она рекомендуется детям до 5 лет включительно и подросткам 13-17 лет в связи с высокой заболеваемостью в этих возрастных группах», — заключила специалист.

Ранее авторы клинических рекомендаций Минздрава РФ изучили статистику за последние 5 лет и пришли к выводу, что менингококковая инфекция утратила сезонный характер и теперь регистрируется в России на протяжении всего года. Инфекция вызывается бактерией менингококка. В 80% случаев протекает бессимптомно, у части заразившихся болезнь напоминает ОРВИ.

