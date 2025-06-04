Есть нюансы: врач назвала плюсы и минусы бега по утрам

Утром мышцы более эластичны, а сердце и сосуды работают не так активно — для пробежек в такое время все это создает дополнительные трудности, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Бег по-разному влияет на организм в разное время суток. Утренние пробежки обычно бодрят, помогают проснуться и настроиться на продуктивный день, улучшают настроение и концентрацию. Но есть и нюансы. Например, утром температура тела ниже, мышцы менее эластичны, сердце и сосуды работают не так активно, потому что ночью замедляются циркуляция крови и метаболизм. Поэтому до пробежки обязательно нужна полноценная разминка, не менее 5–10 минут», — сказала Уланкина.

Она подчеркнула, что также важно учитывать особенности здоровья. Например, людям с пониженным давлением или сахарным диабетом не стоит бегать на голодный желудок.

«Вечерние тренировки в этом смысле проще: тело уже успело разогреться за день, суставы и мышцы готовы к нагрузке. Поэтому многим людям бегать вечером легче. Однако у кого-то из-за вечерних тренировок может страдать сон: организм бодрится, пульс повышается, человеку может быть трудно уснуть, ухудшаются показатели сна, в том числе сокращается фаза глубокого сна», — рассказала специалист.

Уланкина уточнила, что вечерние тренировки не стоит проводить непосредственно перед сном. А после пробежки полезно сделать заминку или расслабляющую практику, например, позаниматься йогой.

«С точки зрения пользы для здоровья большее значение имеет не время суток, а регулярность. Если получается бегать утром каждый день или через день — отлично. Но если утром получается выбраться на пробежку лишь 1-2 раза в неделю, то организм не успевает адаптироваться, и такая нагрузка будет скорее стрессом, чем пользой», — пояснила врач.

По ее словам, важно, чтобы тренировки максимально комфортно вписывались в ритм жизни, тогда пропусков будет меньше, а пользы — больше.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 4 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.