Еще две справки могут заказать жители Подмосковья через Интернет

В Московской области жители могут оформлять медицинские справки через Интернет. Сейчас для заказа онлайн доступны 11 видов электронных документов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, можно заказать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у, которая необходима абитуриентам, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.

«Мы расширили перечень справок, которые доступны к скачиванию через Интернет. Теперь жителям Подмосковья доступны к заказу справка в бассейн, а также справка о вызове скорой помощи. Последняя формируется в зависимости от запроса пациента. Так, она может понадобиться для подтверждения факта обращения за медицинской помощью, при оформлении страховки и других случаев. Такой формат удобен тем, что не требует очного посещения поликлиники», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.