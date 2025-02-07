Еще 74 человека получили почетные статусы московской медсестры и медбрата

Почетный статус «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» получили еще 74 человека, продемонстрировавшие свой профессионализм, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Отмеченные специалисты обладают большим опытом в своей сфере. Они показали глубокие познания, продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков, а также любовь к своему делу.

Почетный статус присваивают по одной из четырех специальностей: «анестезиология-реаниматология», «операционное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии». Чтобы его получить, нужен трудовой стаж больше пяти лет.

Также специалисты должны успешно пройти теоретические и практические оценочные процедуры. Всего с начала запуска проекта данный статус получили 246 человек.

Ранее стало известно, что премии молодым ученым в Москве увеличили до 4 млн рублей. Ранее ее размер составлял 2 млн рублей.