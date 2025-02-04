Премии молодым ученым в Москве увеличили до 4 млн рублей

Молодым ученым столицы вручили премию правительства Москвы за 2024 год. Ее размер увеличился в два раза — с 2 до 4 млн рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На конкурс поступило 1332 заявки. Лауреатами стали 78 ученых. Их разработки уже применяются на практике.

Среди лауреатов — Софья Морозова из МФТИ, группа ученых Кристина Скуратовская, Антон Будаев и Максим Макаров, Инесса Луговая.

Премию исследователи получили в преддверии Дня российской науки. Ее вручают столичным ученым в возрасте до 35 лет, докторам наук — до 40. Премию выдают с 2013 года за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований.

Кроме того, был создан совет, членами которого стали 70 лауреатов премии. Они занимаются просветительской работой, а также выступают консультантами при департаменте образования и науки Москвы. Исследователи участвуют в таких проектах, как «Ученые — в школы», а также во Всероссийском фестивале НАУКА 0+.

Ранее стало известно, что научно-производственный объект появится на месте недостроя в СЗАО. Новый объект построят по адресу: 3-й Силикатный проезд, вл. 1, к. 1.