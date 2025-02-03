Овчинский: научно-производственный объект появится на месте недостроя в СЗАО

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы на месте снесенного долгостроя планируется построить научно-производственный объект. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый объект появится по адресу: 3-й Силикатный проезд, вл. 1, к. 1. В настоящее время на этом месте находится недостроенный многоэтажный паркинг, включающий комплекс сервисных услуг и объекты общественного назначения.

«Работы по строительству второй очереди объекта начались в 2013 году, но были приостановлены в 2015-м на этапе возведения монолитных конструкций. В 2019 году город решил прекратить реализацию проекта и расторгнуть договор с застройщиком. Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, взяла в работу вопрос ликвидации недостроенного паркинга», — отметил Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году было принято решение вовлечь участок с недостроем в хозоборот через механизм комплексного развития территорий (КРТ).

В ноябре прошлого года столичное правительство приняло постановление о реорганизации участка с долгостроем в рамках программы КРТ. На этом месте планируется возведение научно-производственного объекта.

С 2011 года оперативная группа, работающая в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, решила вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них 204 объекта введены в эксплуатацию, на 274 площадках возобновлены строительные работы, а на 212 — демонтированы конструкции, после чего территории были благоустроены.

Программа КРТ направлена на создание в городе многофункциональных городских кварталов. Вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице реализуют 302 проекта комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 4,2 тыс. га. Проекты разрабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.