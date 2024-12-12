Еще 6 школ паллиативного пациента открылись в Подмосковье

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С начала текущего месяца в Подмосковье открылись еще 6 школ паллиативного пациента — в Наро-Фоминской, Одинцовской, Рузской и других больницах. Развитие сети этих школ необходимо как для поддержки, так и обучения родственников паллиативных пациентов и соцработников. В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года обучение в школах паллиативного пациента прошли уже 465 человек. Сейчас в Подмосковье уже работают 36 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других.

График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.