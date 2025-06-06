Еще 6 медорганизаций Подмосковья получили сертификаты качества Росздравнадзора

Сегодня в доме правительства Московской области состоялся форум «Система менеджмента качества — новый стандарт здравоохранения Московской области». По его итогам еще шесть медучреждений Московской области удостоены сертификатов Национального института качества Росздравнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Получение сертификатов качества Росздравнадзора говорит о соответствии наших учреждений здравоохранения современным стандартам безопасности и лечения. Аудит, который проходят медорганизации, позволяет пересмотреть привычные процессы, а самое главное — повысить качество оказания медицинской помощи для пациентов. Кроме того, это подтверждает готовность медицинских учреждений Московской области к внедрению инноваций и постоянному развитию в интересах пациентов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификаты получили Видновский и Московский областной перинатальные центры, НИКИ детства, а также Одинцовская, Балашихинская и Подольская областная клиническая больницы. Центром компетенций является Московский областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.