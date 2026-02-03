Энергетик в виде сладости: врач рассказала о скрытой угрозе мармелада с кофеином

Врач Кашух: мармелад с кофеином и таурином может быть очень опасен для детей

Такая «обходная» форма делает мармелад особенно опасным: дети воспринимают его как обычные сладости, но по воздействию на нервную и сердечно-сосудистую систему он может быть сопоставим с энергетическими напитками, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Кофеин в детском и подростковом возрасте воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему сильнее, чем у взрослых. Даже относительно небольшие дозы могут вызывать учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность, дрожь в руках, нарушения сна и концентрации», – предупредила Кашух.

Она добавила, что для детей с невыявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы (нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензией) кофеин может быть особенно опасен.

«Таурин сам по себе не считается токсичным веществом — это аминокислота, которая синтезируется в организме и поступает с продуктами животного происхождения. Однако бесконтрольный прием таурина в виде добавки, а не в составе натуральных продуктов, может вызывать ряд побочных эффектов — от головной боли и бессонницы до тошноты, расстройства пищеварения, повышенной нагрузки на почки и печень», – перечислила врач.

Кашух отметила, что также таурин в избыточном количестве может искажать эффект от лекарств — препаратов от давления, сахарного диабета, заболеваний свертывающей системы крови.

«В сочетании с кофеином действие таурина на организм также усиливается: он усиливает стимулирующий эффект, создает дополнительную нагрузку на нервную систему и может приводить к перевозбуждению, а затем чувству истощения, с резкими перепадами настроения, головными болями. Для растущего мозга такая стимуляция нежелательна, особенно если она происходит постоянно», – подчеркнула специалист.

Она заключила, что самый неочевидный, но при этом существенный риск связан с формой продукта: конфеты, которые продаются без ограничений, дети могут съедать в больших количествах, считая их безобидными.

Ранее стало известно, что несовершеннолетние массово скупают без паспорта энергетические мармеладки, в составе которых находятся кофеин и таурин. Таким образом изготовители обходят запрет на реализацию энергетических напитков детям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.