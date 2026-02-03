Российские школьники нашли способ покупать энергетики до 18 лет

Несовершеннолетние массово скупают без паспорта энергетические мармеладки, в составе которых находятся кофеин и таурин. Так изготовители обходят запрет на реализацию энергетических напитков детям, сообщает SHOT .

Среди молодежи становится популярной сладкая новинка. В некоторых мармеладных конфетках есть таурин и кофеин. Приобрести сладость можно за около 100 рублей.

Таурин и кофеин — вещества, которые используются в энергетиках. Эффект школьники получают примерно такой же. Причем, если употребить больше трех пачек мармеладок за раз, они получат такую же «дозу» крупной банки энергетика. Вкус, по словам детей, горьковат.

При этом изготовитель конфет не указал, что эффект от сладостей похож на тот же, как и в случае с энергетиком. Однако на упаковке мелким шрифтом написано, что сладость не рекомендуется употреблять людям до 18 лет и с повышенной нервной возбудимостью.

