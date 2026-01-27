Эндокринологи Подмосковья рассказали, как снизить риск развития диабета у детей

Врачи НИКИ детства напомнили о росте числа случаев сахарного диабета среди детей и подростков в Подмосковье и назвали основные меры профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Число случаев сахарного диабета у детей и подростков в Подмосковье продолжает расти. Эндокринологи отмечают, что профилактика заболевания становится особенно актуальной на фоне малоподвижного образа жизни и распространения нездорового питания.

Врачи подчеркивают важность формирования здоровых привычек с раннего возраста. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и контроль веса — основа профилактики диабета. Особенно важно начинать с дошкольного и младшего школьного возраста, когда формируются пищевые предпочтения и режим дня, пояснила врач-детский эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Дети с избыточной массой тела имеют в 3–5 раз больший риск развития сахарного диабета 2 типа. В последние годы заболевание все чаще диагностируют у детей 8–12 лет. Родители играют ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка, отмечают специалисты.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что задача врачей — не только лечить, но и обучать семьи основам профилактики. Эксперты советуют обращать внимание на такие симптомы, как частая жажда, учащенное мочеиспускание, быстрая утомляемость и снижение веса при нормальном аппетите — они могут быть признаками начинающегося диабета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.