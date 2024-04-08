Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут снизить тревожность

Чтобы снизить тревожность и угнетенность, следует включить в свой рацион сырой миндаль или бразильский орех, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Для снижения тревожности и угнетенности рекомендуется употреблять сырой миндаль или бразильский орех, так как они богаты цинком и селеном. Завтрак с овсяной кашей также поможет поддержать бодрость и хорошее настроение до обеда благодаря высокому содержанию железа, которое способно бороться с вялостью и апатией», — сказала Тананакина.

Она добавила, что лосось и тунец являются важными продуктами для хорошего настроения из-за содержания рыбьего жира, который может снизить риск депрессии.

«Темный шоколад также полезен — он содержит триптофан, необходимый для производства серотонина, и способствует выработке эндорфинов, что поднимает настроение так же, как и физическая активность», — отметила врач.