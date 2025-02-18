Эндокринолог рассказала, как правильно питаться при диабете

Диабет — это заболевание, при котором нарушается углеводный обмен, что требует от пациентов внимательного контроля рациона. Основной рекомендацией является уменьшение в меню продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, таких как сахар, мед и выпечка. Простые углеводы способны резко повышать уровень глюкозы в крови, что особенно нежелательно при диабете, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Сложные углеводы, такие как крупы, овощи и фрукты, должны оставаться в рационе, так как они обеспечивают организм энергией и составляют более половины суточного калоража. Однако эндокринологи рекомендуют пациентам с диабетом соблюдать разумные ограничения и следить за порциями, чтобы не допускать резких скачков уровня сахара в крови», — уточнила эндокринолог.

Для удобства диетологи предлагают делить углеводные продукты на 3 основные группы: хлеб и крупы, фрукты и некоторые овощи (например, картофель и морковь), а также молочные продукты. Пациентам с диабетом 1-го типа удобно ориентироваться на систему хлебных единиц, где каждая единица содержит 12 г углеводов, что эквивалентно, например, одному кусочку хлеба, половинке банана или стакану молока. Этот метод помогает грамотно распределять углеводы в течение дня и облегчает контроль уровня сахара в крови.

«Тем, кто не получает инсулиновую терапию (чаще это пациенты с диабетом 2-го типа), специалисты советуют просто ограничить потребление углеводов в 2 раза. Например, хлеб рекомендуется есть один раз в день, молочные продукты — не более 250 мл, а фрукты — до 300 г в сутки. Это позволяет снизить углеводную нагрузку и держать диабет под контролем», — заключила Тананакина.