Эндокринолог рассказала, как эффективно восполнить дефицит витамина D в теле

Врач Тананакина: для получения витамина D нужно проводить до 30 минут на солнце

Многие россияне сталкиваются с нехваткой витамина D в организме и не всегда знают, как эффективно восстановить жизненно важный нутриент в своем теле. В разговоре с РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина рассказала, что борьба с нехваткой витамина должна проходить под наблюдением врача. На сегодняшний день решить проблему можно несколькими способами.

Природный источник здоровья

Ультрафиолетовое излучение спектра В (UVB) является наиболее физиологичным способом получения витамина D. Для поддержания его нормального уровня достаточно ежедневно проводить 15-30 минут на солнце с открытыми лицом и руками.

При этом Тананакина отметила, что в условиях северных широт, особенно в осенне-зимний период, интенсивность UVB-излучения недостаточна для синтеза необходимого количества витамина. Дополнительным препятствием является использование солнцезащитных кремов, которые блокируют до 95% ультрафиолетового излучения, поэтому квалифицированные врачи могут подобрать другой способ восстановления дефицита.

Пищевые источники

Самое большое количество витамина D содержится в жирных сортах рыбы: в лососе, сельди и скумбрии, в рыбьем жире, яичных желтках, печени, лесных грибах, особенно в лисичках, а также в молочных продуктах повышенной жирности.

Но для покрытия суточной потребности только за счет питания потребовалось бы ежедневно употреблять нереально большие количества этих продуктов — например, около 800 грамм лосося или 20 яичных желтков, поэтому подход должен быть комплексным.

Фармакологические препараты

Аптечные формы витамина D холекальциферол и эргокальциферол в виде таблеток, капель или капсул являются наиболее надежным способом коррекции дефицитных состояний. Однако их бесконтрольный прием крайне опасен. Оптимальную дозировку должен подбирать врач на основании результатов лабораторного исследования уровня 25(OH)D в крови.

Для максимального усвоения и реализации всех функций витамина D важно, чтобы вместе с ним в организм поступали сопутствующие нутриенты: магний, который участвует в активации витамина D; витамин К2, который направляет кальций в кости и не позволяет ему откладываться в сосудах; омега-3 ПНЖК, которая усиливает противовоспалительные действия, и цинк, который важен для работы иммунной системы.

«Регулярный контроль уровня витамина D — обязательное условие эффективной и безопасной терапии. Частота тестирования зависит от исходного уровня дефицита и выбранной схемы коррекции. Помните, что восстановление оптимального уровня витамина D — процесс постепенный, требующий терпения и строгого соблюдения рекомендаций врача», — пояснила Наталия Тананакина.