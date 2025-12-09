Эндокринолог Подмосковья объяснила причины постоянной зябкости у жителей региона

Постоянное ощущение холода даже в теплых условиях может указывать на нарушения работы эндокринной системы, в частности на гипотиреоз, рассказала главный внештатный эндокринолог Московской области Инна Мисникова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, одной из наиболее частых причин такого состояния является гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. При этом заболевании железа вырабатывает недостаточно гормонов, что приводит к замедлению обмена веществ и нарушению терморегуляции.

«При недостаточной выработке тиреоидных гормонов нарушается теплопродукция, средняя температура тела может снизиться ниже 36,6°C, и человек становится чувствительным к холоду. Замедление обмена веществ приводит к снижению выработки энергии и тепла, что объясняет постоянное ощущение холода даже в теплом помещении», — пояснила Инна Мисникова.

Если человек замечает, что мерзнет даже в теплую погоду, рекомендуется обратиться к врачу для уточнения причин. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.