Эндокринолог объяснила, почему игнорирование диабета опасно для здоровья

Врач Тананакина: почки и сердце могут пострадать, если долго не лечить диабет

Диабет является одной из самых распространенных болезней, при этом около 200 миллионов человек даже не подозревают о ее наличии у себя, так как первые признаки заболевания могут оставаться скрытыми. Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Тананакина в разговоре с РИАМО рассказала, почему нельзя игнорировать диабет и к чему он может привести, если вовремя не начать лечение.

Диабет является хроническим нарушением, которое прогрессирует медленно, поэтому его признаки могут оставаться незамеченными. Однако колебания уровня сахара в крови постепенно подтачивают здоровье, приводя к опасным осложнениям: начинают страдать почки, сердце, сосуды, нервы и зрение.

Типы диабета

При диабете в организме нарушается процесс выработки или использования инсулина. Это гормон, отвечающий за регуляцию глюкозы в крови. При диабете 1 типа — аутоиммунном заболевании — собственный иммунитет начинает ошибочно разрушать клетки поджелудочной, которые ответственны за инсулин. Такой тип диабета часто выявляют у детей или молодых людей, и он требует постоянного контроля сахара и регулярного введения инсулина.

Диабет 2-го типа возникает, когда организм теряет способность полноценно использовать инсулин. Это часто связано с избыточным весом, возрастом старше 40 лет и малоподвижным образом жизни. Однако сегодня его нередко диагностируют и у молодых людей, особенно если на фоне неправильного питания и хронического стресса нарушается обмен веществ.

Симптомы

На начальном этапе развития диабет сложно распознать, но все-таки если есть признаки постоянной жажды и сухости во рту, которая возникает из-за обезвоживания, частое мочеиспускание, особенно ночью, повышенный аппетит с одновременной потерей веса, то следует пройти обследование, чтобы или исключить, или подтвердить диабет и начать лечение, пока его развитие не привело к серьезным проблемам.

О начале развития диабета также может свидетельствовать ощущение усталости, сонливость и раздражительность, вызванные дефицитом энергии в клетках. Еще одним скрытым признаком заболевания является замедленное заживление ссадин или ран и частые инфекционные заболевания, так как нарушается кровообращение и иммунная система ослабляется.

«Размытое зрение: высокие уровни сахара в крови влияют на зрительные функции. Особое внимание следует обратить на объем талии: если он превышает 94 см у мужчин и 80 см у женщин, риск диабета 2-го типа значительно возрастает. При диабете 1-го типа предотвратить развитие болезни сложно, так как он связан с генетическими факторами. Но даже при этом типе диабета качество жизни человека во многом зависит от того, насколько он строго придерживается рекомендаций врача», — пояснила Тананакина.

Диабет 2-го типа часто называют болезнью образа жизни. Такой диабет можно предотвратить или отложить его развитие, если изменить привычки. Помочь может поддерживание нормального веса и отслеживание индекса массы тела. При развитии диабета второго типа следует регулярно заниматься физическими нагрузками, уделяя хотя бы 30 минут в день. Питаться следует правильно, ограничивая сахар и простые углеводы.

«Если вы заметили у себя или своих близких какие-либо из этих симптомов, обратитесь к эндокринологу. Раннее выявление диабета — ключ к сохранению здоровья и предотвращению осложнений», — заключила специалист.

Ежегодно в мире 14 ноября отмечается день борьбы с диабетом. Этот день направлен на привлечение внимания к проблеме диабета и его воздействия на здоровье. В связи с этим важно разобраться в различных типах диабета, чтобы улучшить профилактику и лечение заболевания. Понимание различий между этими типами поможет людям более эффективно управлять своим здоровьем и бороться с диабетом. Как правило в День борьбы с диабетом проводят различные лекции и бесплатные медицинские обследования по всей стране.