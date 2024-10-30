Эндокринолог из Подмосковья рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе

«Черный хлеб относительно белого хлеба содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме», — сказала Калошина.

Эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Они помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой. Также можно пробовать изделия из муки пророщенной пшеницы — содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным. Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова.

«Выбирая вид черного хлеба, следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности хлеб с их содержанием будет выше в половину от такого же, но без них», — добавила Калошина.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.