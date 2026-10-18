«Ипотека на котловане»: психолог объяснил, почему мужчину нельзя перевоспитать

Попытки перевоспитать взрослого мужчину и приучить его к самостоятельному быту вряд ли дадут результат, если он сам не хочет менять привычное поведение, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Перевоспитать нельзя, и само слово здесь выдает проблему: воспитывают ребенка. Взрослого человека можно только пригласить к договору. Но сам навык осваивается в любом возрасте. Мозг взрослого прекрасно учится новому», — сказал Ягудин.

По его словам, проблема может возникнуть, когда женщина начинает совместную жизнь с мужчиной, но еще не до конца знает его привычки, а затем рассчитывает изменить партнера под свои ожидания. Такую ситуацию психолог сравнил с покупкой недвижимости еще на стадии котлована.

«Выходя за мужчину замуж либо начиная с ним жить, берут его как ипотеку — вот на котловане, в надежде, что они из него сделают прекрасный свой интереснейший замок. Но потом обычно получается избушка на курьих ножках: то цемент не завезли, то качество бетона плохое, то проект был так себе», — отметил эксперт.

Ягудин подчеркнул, что желание измениться должно исходить от самого человека.

«Он должен сам этого захотеть. Бытовая беспомощность у мужчины почти никогда не является отсутствием способности. Это выученная стратегия, которую годами подкрепляли сначала мама, потом партнерша», — заключил специалист.

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