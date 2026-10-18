Глава Реутова и комментатор «МАТЧ ТВ» Александр Аксенов провели жеребьевку нового сезона Школьной лиги

16 октября в Спортивной школе Реутова состоялась жеребьевка нового сезона «Реутовской школьной лиги» 2026/2027. Старт соревнованиям дали глава Реутова Алексей Ковязин и комментатор «МАТЧ ТВ» Александр Аксенов, которые определили состав групп и порядок проведения первых игр, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

«В прошлом сезоне в нашей Школьной лиге участвовали около 250 ребят, в этом году их уже более 300. За победу будут бороться команды восьми школ Реутова. Мы расширили программу, добавив настольный теннис и самбо. Самбо для Реутова — особенный вид спорта, у нас одна из сильнейших школ в Московской области, и важно, чтобы интерес к нему рос уже со школьных лет», — отметил Глава Реутова Алексей Ковязин.

Проект «Реутовская школьная лига» является частью Единой школьной лиги Московской области, которая реализуется по инициативе Губернатора Андрея Воробьева и направлена на развитие массового спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.