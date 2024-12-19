Эндокринолог из Красногорска рассказала о вреде и пользе углеводов

Существует расхожее мнение, что для поддержания здорового образа жизни нужно отказаться от углеводов, а сахар и вовсе называют «белой смертью». Однако эти вещества жизненно необходимы организму человека, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

«Углеводы, наряду с белками и жирами, являются макронутриентами — жизненно необходимыми человеку веществами. Они являются основным источником энергии для живых организмов. Сбалансированный рацион должен на 50–60% состоять из углеводов», — сказала Закирова.

Она пояснила, что углеводы делятся на простые и сложные. И отдавать предпочтение следует вторым. Они медленно расщепляются, не приводят к резким скачкам уровня глюкозы в крови, и при этом надолго дают чувство сытости и энергию. Сложные углеводы можно получить из зерновых злаков, макарон из твердых сортов пшеницы, бобовых, многих овощей, семян и орехов.

А вот простые углеводы никакой пользы организму не несут. Они не нуждаются в процессе переваривания, в дополнительном расщеплении, и за счет этого очень быстро всасываются и обладают высоким гликемическим индексом. При этом, подчеркнула эндокринолог, нет смысла заменять сахар медом. В последнем содержится более 50% фруктозы, поэтому его гликемический индекс такой же высокий, как у сахара.

Простые углеводы содержатся во многих продуктах, которые мы употребляем в пищу. Например, это хлебобулочные, макаронные изделия, сухофрукты, кондитерская выпечка, жареная картошка, отварная свекла, рисовая крупа, мороженое, шоколад, молоко, кисломолочные продукты, сладкие фрукты, ягоды, кукуруза, мед.

Особенно внимательно нужно относиться к рациону детей. Избыток сладкого может привести не только к ожирению, но и к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«Последние исследования доказали, что ограничение добавленного сахара в раннем возрасте позволяет значительно снизить риск развития сахарного диабета и гипертонии в дальнейшем», — отметила Закирова.