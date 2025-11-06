Эликсир молодости: как янтарная кислота помогает в борьбе со старением

Врач Коновалова: для молодости стоит каждый день принимать янтарную кислоту

Нутрициолог, эксперт по превентивной интегративной медицине Елена Коновалова заявила, что лучший способ сохранить молодость — это янтарная кислота, сообщает Life.ru .

«В моих рекомендациях — кремы и сыворотки с балтийской кислотой из Калининграда. Результат через 2 недели: +30% увлажнения, минус морщины. И никаких ГМО — чистая советская наука», — сказала эксперт.

По ее словам, сукцинат оказывает положительное воздействие на кровообращение в мелких сосудах, активизирует деятельность клеток соединительной ткани и способствует регенерации защитного слоя кожи.

Новейшие научные данные указывают на то, что в процессе старения происходит окислительный стресс, при котором нестабильные молекулы повреждают клетки и разрушают коллаген. Сукцинат, в свою очередь, является эффективным антиоксидантом, устраняющим данную опасность. Он улучшает кровообращение, стимулирует деятельность фибробластов и усиливает защитные функции кожи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.