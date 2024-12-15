Эксперты рассказали, почему пить кофе полезно, а не вредно

Ученые из Центра нейробиологии в Португалии выяснили, что люди, которые пьют по четыре чашки кофе в сутки, живут почти на два года больше тех, кто не употребляет напиток. Как продукт влияет на организм, рассказали опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

Заслуженный врач России Александр Мясников отметил, что кофе действительно положительно влияет на здоровье человека. Напиток уменьшает риск появления рака печени, диабета, подагры, артрита и Паркинсона.

Диетолог Анна Кудрявцева сказала, что натуральный кофе в цельных зернах содержит в себе большое количество полезных веществ. Среди них есть жирные кислоты, калий, витамины и магний.

По мнению Кудрявцевой, от растворимого кофе лучше отказаться. В нем много химических добавок.

Ранее сообщалось, что кофе дорожает во всем мире. Дело в том, что люди потребляют больше напитка, чем создается.