Названы причины, почему кофе стремительно дорожает во всем мире

Кофе дорожает во всем мире. Люди пьют больше напитка, чем его создается, рассказал РИА Новости директор цепочки поставок ООО «МилФудс» Сергей Юшин.

Стоимость кофе сейчас находится чуть ли не на исторических максимумах. Одна из главных причин этого — сверхпотребление. На протяжении нескольких лет люди пили больше кофе, чем производители успевали изготавливать.

Также в нынешнем «кофейном году» производство напитка в Бразилии снизится на 5% или на 3,5 млн мешков. Также во Вьетнаме могут собрать меньше урожая из-за непогоды. Задерживается отправка товара в Южной Америке. Параллельно идут конфликты в Красном море.

Все это негативно сказалось на цепочках поставок кофе. К тому же увеличивается себестоимость производства товара. Поэтому некоторые производители закладывают этот фактор в цену для конечного покупателя.

Ранее сообщалось, что на подмосковном предприятии ООО «ФесПродукт» выпускают более 100 наименований кофейной продукции.