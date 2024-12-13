сегодня в 11:04

На подмосковном предприятии выпускают более 100 наименований кофейной продукции

ООО «ФесПродукт» — завод по производству растворимых кофейных напитков MacCoffee, который выпускает более 100 наименований товаров, начиная от растворимого кофе, какао, капучино, заканчивая горячим шоколадом, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Компания начала свою деятельность в городе Яхрома в 2006 году. В настоящее время на предприятии работают многие жители Дмитровского округа. Останавливаться на достигнутом компания не собирается, в планах — расширение производства и увеличение мощностей.

Растворимые кофейные напитки Maccoffe знают во многих странах мира. ООО «ФесПродукт» является обладателем многочисленных наград в сфере производства: Superbrand, «Марка № 1 в России», «Товар года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.