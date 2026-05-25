Эксперты назвали способы бросить курить без стресса

Снизить тягу к курению помогают никотиновые пластыри и жевательная резинка

Отказ от курения снижает риск рака и болезней сердца, а также помогает сэкономить деньги. Справиться с привычкой можно постепенно и без лишнего стресса, сообщает Общественная Служба Новостей .

Курение остается одной из самых распространенных вредных привычек и повышает риск рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с дыханием. Табак также ускоряет старение кожи и требует значительных расходов.

Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью.

Перед отказом важно определить личную мотивацию: здоровье, внешний вид, экономия средств. Специалисты советуют выбрать спокойный период, постепенно сократить число сигарет и убрать из дома зажигалки и пепельницы.

Снизить тягу помогают никотиновые пластыри и жевательная резинка, леденцы, чистка зубов. Полезны прогулки, спорт, дыхательные практики и медитация. Поддержка близких, группы взаимопомощи и специальные мобильные приложения делают процесс более организованным.

Эксперты рекомендуют фиксировать прогресс в дневнике и поощрять себя за дни без сигарет. Если произошел срыв, важно не прекращать попытки, а проанализировать причину и продолжить отказ.

