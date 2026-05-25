В Новосибирске умер кардиохирург Иосиф Бравве

Прощание с профессором Иосифом Бравве пройдет 27 мая в Новосибирске

В Новосибирске на 87-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Иосиф Бравве, стоявший у истоков кардиохирургии в регионе. Прощание состоится 27 мая, сообщает atas.info .

Иосиф Бравве начал заниматься кардиохирургией в 1969 году и создал это направление в Новосибирском областном кардиодиспансере. За карьеру он лично провел более трех тысяч операций при различных патологиях сердца.

Профессор разработал уникальную методику — операцию на открытом сердце при закрытии незаращенного артериального протока. Ранее такую технологию не применяли. Бравве также помогал организовывать кардиохирургическую помощь в Красноярске, Смоленске и Узбекистане.

Он возглавлял кафедру хирургических болезней педиатрического факультета Новосибирского государственного медицинского университета и подготовил несколько поколений врачей. Многие ученики продолжают работать в профессии.

Бравве — автор 180 научных работ, трех авторских свидетельств и 12 рационализаторских предложений. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком «Изобретатель СССР», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а также почетными грамотами региональных властей.

Прощание пройдет 27 мая с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Потанинская, 42/1.

