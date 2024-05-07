Эксперт развеяла миф о пользе супов для здоровья

Диетолог Полина Журавлева развеяла мифы о пользе супов. По ее словам, если человек перестанет есть супы, ничего страшного с организмом не произойдет, а иногда даже станет лучше, сообщает Общественная Служба Новостей .

Не все супы являются полезными, особенно, если овощи в них передержаны, а бульон жирный. Такие супы могут быть даже вредными, предупредила Журавлева.

Организму требуются цельные продукты: белки, углеводы, жиры и клетчатка. Их можно получать и без супов — из мяса, овощей, фруктов и воды. Форма приема пищи (суп или отдельные продукты) не имеет значения для усвоения, пояснила диетолог.

Журавлева отметила, что самая полезная жидкость для организма — это обычная чистая вода.

Таким образом, отказ от супов не причинит вреда, если человек станет питаться сбалансированной пищей с достаточным содержанием белков, углеводов, жиров, клетчатки и воды, подчеркнула врач.