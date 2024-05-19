Синоптик Тишковец пообещал «двойное» лето в следующие выходные

На следующей неделе в регионах Центральной России завершается метеовесна. Теперь территория готовится к метеорологическому лету, то есть устойчивому переходу среднесуточной температуры через плюс 15 градусов и выше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в предстоящие выходные прогнозируется повышенное атмосферное давление и солнечная погода. 25 мая минимальная температура воздуха в регионе будет плюс 7 — плюс 12 градусов, днем — от плюс 20 до плюс 25, а 26 мая в сумерках ожидается не ниже плюс 10 — плюс 15, после полудня — от плюс 22 до плюс 27.

«А значит, так называемое „метеорологическое“ лето пожалует к нам в финальные выходные весны. Кстати, это точь-в-точь совпадает с летом „климатическим“, которое, например, в Москве по многолетним наблюдениям обычно приходит 26 мая, когда и наступит „двойное“ лето», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в начале недели атмосфера буде неустойчивой, прогнозируются мощные кучево-дождевые облака, пройдут ливни, могут прогреметь грозы. Но температура днем составит более плюс 20 градусов.

Он добавил, что во второй половине недели инициатива в формировании погоды перейдет к малооблачному антициклону. Атмосферное давление повысится, а погода будет ясная.