Первый россиянин обратился в OFAC США для разморозки активов на СПБ Бирже

Первый инвестор из России обратился в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов с целью разблокировки активов на СПБ Бирже, сообщает РБК .

«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет (рассмотрение-ред.) — неважно. Главное, что процесс запущен», — сказал старший банкир компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган.

Он подчеркнул, что в процессе подготовки заявки возникли такие сложности, как перевод бумаг от подсанкционного брокера к несанкционному.

Финансист добавил, что компания на всякий случай помогла данному клиенту открыть брокерские счета в Соединенных Штатах и Армении для последующего перевода разблокированных активов.

В начале ноября прошлого года СПБ Биржа попала под американские санкции, после чего торги зарубежными активами были приостановлены.

Ранее стало известно, что прибыль СПБ Биржи рухнула почти втрое. По итогам прошлого года чистая прибыль организатора торгов достигла 680 млн рублей, снизившись в 2,8 раза по сравнению с результатами 2022 года.