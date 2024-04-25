Прибыль СПБ Биржи рухнула почти втрое

Чистая прибыль СПБ Биржи за 2023 год достигла 680 млн рублей, снизившись в 2,8 раза (с 1,93 млрд рублей) по сравнению с результатами 2022 года. Кроме того, стоимостный объем сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам снизился на 67%, до 2,87 трлн рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на опубликованные ключевые финансовые показатели ПАО «СПБ Биржа».

Показатель EBITDA также достиг 2,56 млрд рублей, что почти на 12% меньше, чем в 2022 году. В то же время, собственный показатель СПБ Биржи за год вырос с 20,03 млрд рублей до 20,95 млрд рублей (+4,56%).

Судя по отчету, совокупные объемы биржи равны 112,86 млрд рублей. Из этой суммы почти половина (53,59 млрд рублей) — это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по заграничным ценным бумагам, которые располагаются на неторговых разделах субсчетов депо.