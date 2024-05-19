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В Москве в 1,5 раза вырастет объем специализированной медпомощи

Объем специализированной медицинской помощи в столице увеличится в 1,5 раза в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это касается целевых программ, которые направлены на повышение качества и продолжительности жизни горожан.

«Они реализуются по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

После завершения работ самую современную медпомощь в стационарах мегаполиса смогут получить на 40 тыс. пациентов больше. Так, горожанам с офтальмологическими заболеваниями будут оказывать весь спектр помощи, включая оперативное лечение катаракты.

Кроме того, свыше чем на треть планируется повысить объем высокотехнологичной медпомощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Еще в Москве увеличится объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик.