Эксперт рассказала, почему нельзя питаться только арбузом

С наступлением арбузного сезона у многих возникает соблазн включить его в рацион по максимуму — кто-то просто ест его каждый день, а кто-то даже уходит в арбузную монодиету. Но стоит понимать, что и в случае с таким, казалось бы, полезным продуктом важна мера. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Польза арбуза — в высоком содержании воды, клетчатки и микроэлементов. Особенно ценен калий, который в жару активно теряется с потом, арбуз помогает восполнить его недостаток и восстановить баланс электролитов. Кроме того, у арбуза выраженный мочегонный эффект — он помогает снять отеки, особенно, если есть застой жидкости в жаркое время года.

«Но все упирается в объем. Арбуз лучше есть как отдельный прием пищи и желательно в первой половине дня. Оптимальная порция — около 500 г за раз. В таком объеме он не принесет вреда», — сказала Сережина.

Проблемы начинаются, когда арбуз становится единственным продуктом питания в день. Так работает арбузная диета: человек ест только арбуз, и, по сути, ничем не насыщается. Белков там крайне мало, жиров вообще нет, зато углеводов достаточно много: примерно 6–8 граммов на 100 граммов продукта. Это высокий показатель, и у людей с нарушением углеводного обмена может повыситься уровень сахара в крови. Поэтому больше одного дня проводить на одной арбузной диете не рекомендуется.

«На монодиете человек съедает до пяти килограммов арбуза в день — это серьезная нагрузка. Во-первых, может ухудшиться уже имеющееся, но не диагностированное заболевание: например, сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного тракта или аллергия. Во-вторых, повышается нагрузка на почки, и при скрытой или известной мочекаменной болезни возможен резкий выход песка или камней. Этот процесс может быть очень болезненным», — добавила врач.

Кроме того, если у человека есть артериальная гипертензия или даже просто склонность к повышенному давлению, о которой он может не знать, избыток жидкости может привести к гипертоническому кризу. Поэтому при склонности к гипертонии арбузную диету лучше не практиковать совсем.

Таким образом, арбуз полезен, но в умеренных количествах и с учетом состояния здоровья. Как лакомство в сезон — да. Как основа рациона — нет.