Эксперт рассказала, как искусственный интеллект помогает здоровому долголетию

Исследования в области долголетия и здорового старения получили новый импульс благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения помогают анализировать огромные объемы данных о геноме, образе жизни и медицинской истории пациентов, что позволяет лучше понять факторы, влияющие на продолжительность жизни и здоровье. Об этом сообщила РИАМО врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

Новый диагностический ассистент на базе искусственного интеллекта AIDA (AI Diagnostic Assistant), например, анализирует все текстовые данные из электронной медицинской карты (ЭМК) за последние 2 года, в том числе жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. На основании этих данных модель помогает врачам в постановке заключительного диагноза из числа 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов, зачастую требующих диспансерного наблюдения.

«А в дальнейшем мы идем к тому, чтобы создать алгоритм, который по данным из ЭМК будет предсказывать вероятность развития опасных состояний и сигнализировать врачу о необходимости пригласить пациента на осмотр и порекомендовать ему изменить образ жизни или начать профилактическое лечение», — рассказала Пучкова.

Искусственный интеллект позволяет глубоко изучать «омиксы» (геномику, протеомику, метаболомику и пр.) и структуру белков. Это помогает выявлять новые биомаркеры заболеваний, разрабатывать персонализированные методы лечения и даже предотвращать развитие опасных заболеваний.

«Сегодня искусственный интеллект способен на основе существующих данных учиться прогнозировать и моделировать свойства и взаимодействия, раскрывая важные знания о сложных биологических процессах, таких как старение, опираясь на протеомику, липидомику, и другие „омики“, чтобы проанализировать взаимодействие между человеческим телом и внешней средой», — резюмировала эксперт.