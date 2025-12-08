Эксперт рассказал о полезной заправке для салатов на Новый год

Один из самых культовых продуктов, который набирает популярность в России является тыквенное масло. Еще в средние века в Европе тыквенное масло именовалось как «черное золото», поскольку на то время уже стали известны его полезные свойства. На сегодня пользу и ценность тыквенного масла подтвердили ученые и специалисты. Об этом сообщил РИАМО эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Свои истоки тыквенное масло берет из Австрии. Первое масштабное производство этого продукта было организовано 300 лет назад. Тогда оно использовалось как лекарство, женщины использовали тыквенное масло как омолаживающую сыворотку. Им лечили ожоги и различные заболевания. На сегодня этот продукт также популярен не только в Европе, но и берет свои обороты в России.

Помимо того, что тыквенное масло — отличная альтернатива подсолнечному, каждодневное употребление чайной ложки тыквенного масла может снизить уровень тревожности и возбудимости.

«Поскольку в тыквенном масле содержится триптофан. А в нашем человеческом организме это одна из незаменимых аминокислот, которая трансформируется в гормон радости — сератонин. Кроме того, активизируется гормон мелатонин, который является гормоном „сна“. Дополнительно стоит отметить, что в данном продукте сосредоточено высокое количество магния и калия, которые также снимают тревожность и отвечают за контроль уровня холестерина и сердечно-сосудистую систему», — отметил Маликов.

Интересный факт, что именно штирийское тыквенное масло (австрийского происхождения) включен в реестр продуктов с защищенным географическим происхождением.

