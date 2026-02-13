Эксперт перечислила самые полезные для здоровья виды рыбы

Наиболее ценными видами рыбы для здоровья человека считаются лососевые, тресковые, скумбрия и сельдь. Для людей с чувствительным пищеварительным трактом наиболее подходящим выбором окажутся тресковые, об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова, пишет Газета.ru .

«На первое место по пользе я бы поставила лососевые (семга, форель, горбуша, кета). Это чемпионы по содержанию омега-3 — жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием (в том числе для слизистой ЖКТ), витамина D и легкоусвояемого белка. Однако если у вас острый панкреатит, холецистит (в стадии обострения) или аллергия, лучше отказаться от такой рыбы», — подчеркнула специалист.

На втором месте, по ее мнению, расположились тресковые (треска, пикша, минтай, навага). По словам эксперта, эти виды рыбы являются отличными продуктами для диеты. С низким содержанием жира, белок легко усваивается, калорий мало, зато обилие фосфора и йода. Противопоказаний к ним почти нет, такая рыба — самый надежный вариант при нарушениях в ЖКТ, поскольку не создает нагрузки на поджелудочную железу и печень.

Третье место Тарасова разделила между скумбрией и сельдью. Они богаты омега-3, витамином B12 и селеном. В слабосоленом виде стимулируют аппетит и секрецию желудочного сока, так что при гиперацидном гастрите или язве от них лучше отказаться.

Менее полезными считаются формы рыбы, приготовленные во фритюре или с панировкой, копченые (в них есть вредные соединения от горения — фенолы, смолы, — которые раздражают слизистую и могут быть канцерогенными), консервы в масле или томатном соусе (полезные жиры в них разрушаются) и жирные представители речной рыбы (такие как карп или толстолобик, способные накапливать токсины из воды).

