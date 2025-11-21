Эксперт объяснила, почему современным детям все чаще нужен логопед

Одни дети говорят четко и выразительно, легко строят фразы и играют с интонациями. Другие — путают звуки, «глотают» окончания, говорят невнятно и неуверенно. Понять их непросто, а самим им — еще сложнее выразить мысли. Об этом РИАМО сообщила логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова.

Откуда у детей проблемы с речью

Речь — сложнейший психофизиологический процесс, в котором задействованы работа мозга, органов слуха и артикуляции, эмоциональное состояние и среда общения. Любое нарушение хотя бы одного из этих компонентов может повлиять на то, как ребенок начинает говорить.

Многие проблемы с речью зарождаются еще до рождения. К внутренним (эндогенным) причинам относят внутриутробные нарушения, осложнения при беременности и родах, а также наследственные факторы.

«На развитие речи ребенка могут повлиять болезни матери во время беременности, токсикозы, гипоксия (нехватка кислорода у плода), курение и употребление алкоголя, хронические заболевания и стресс. Все эти факторы способны вызвать поражения нервной системы — а именно она отвечает за формирование речевых центров в мозге», — сказала логопед.

Отдельное внимание специалисты уделяют родовым травмам. Даже при естественных родах на шейный отдел ребенка приходится значительная нагрузка. Смещение позвонков и нарушение кровотока в позвоночных артериях может привести к нехватке кислорода в мозге, а это, в свою очередь, нередко становится причиной задержек речевого и когнитивного развития.

Даже если ребенок родился здоровым, его речевое развитие во многом зависит от окружающей среды. Речь формируется через подражание и живое общение. Но в современном мире именно этого общения часто не хватает.

«Гаджеты, мультфильмы и социальные сети заменяют живые диалоги, а родители, занятые работой и стрессом, меньше разговаривают с детьми. В результате ребенок слышит много звуков, но редко вступает в реальное взаимодействие — не получает эмоционального отклика, не учится выражать свои мысли и чувства словами», — отметила Братанова.

Кроме того, на развитие речи могут повлиять эмоциональные травмы: страх, ссоры в семье, разлука с близкими. Дети особенно чувствительны к атмосфере дома — постоянное напряжение и тревога тормозят речевое и психическое развитие.

Поможет логопед

Любые, даже незначительные, признаки речевых трудностей — повод не откладывать визит к логопеду. Заикание, частые оговорки, «проглатывание» звуков, бедный словарный запас, проблемы с построением фраз — все это можно и нужно корректировать.

«Главное — не ждать, что „перерастет“. С речью, как и с любым навыком, работает правило: чем раньше начать, тем выше шансы на успех. Рост числа речевых нарушений у детей — не просто медицинская проблема, а отражение образа жизни современного общества. Гаджеты, экология, стрессы и дефицит общения — все это складывается в картину, где речь перестает развиваться естественным образом», — объяснила логопед.

Но ситуация обратима: забота, внимание, регулярное живое общение и помощь специалистов способны вернуть детям самое главное — возможность ясно и свободно выражать свои мысли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.