Эксперт: думскроллинг может вызвать психические расстройства

Думскроллинг — это склонность погружаться в чтение интернет-новостей о трагических и негативных событиях. Исследование, проведенное австралийскими учеными, выявило, что подобная привычка приводит к быстрому привыканию и отрицательно влияет на психическое состояние человека. Психолог Платон Аверин рассказал, как прекратить бесконечный просмотр новостных лент в поисках «страшилок», сообщает портал «Узнай.ру» .

В ходе исследования у участников нередко развивались посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия. Психолог объяснил, что ПТСР может возникнуть не только у участников экстремальных событий, но и у их свидетелей.

Просмотр видео, где запечатлены трагические происшествия, прослушивание рассказа очевидца или чтение текстового описания — все эти способы воздействуют на восприятие схожим образом, хотя и в разной степени, заверил эксперт.

Невозможность воздействовать на происходящие события (остановить агрессора или оказать помощь жертве) приводит к возникновению сопутствующей «травмы свидетеля». Она усугубляет общий уровень стресса, добавляя к нему чувство вины и беспомощности. Хотя негативное влияние каждой отдельной новости может быть незначительным, в данной ситуации работает накопительный эффект, который влияет на наше психологическое состояние, объяснил Аверин.

Чтобы избавиться от вредной привычки, которая негативно влияет на психику, специалист рекомендовал первоначально разобраться, что человек получает от думскроллинга — в чем его выгода.

«Каким бы ни было объяснение, скорее всего, оно не выдержит проверку на рациональность, особенно если учесть, какую цену вы платите за этот аттракцион», — сказал психолог.

Далее необходимо придумать систему ограничений, пересмотреть свои источники информации и оставить наиболее нейтральные и бережные по отношению к читателю. Также эксперт советовал время от времени устраивать себе полный детокс от новостей.