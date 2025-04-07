Егорьевцы отметили Всемирный день здоровья в главном парке города

С зарядки началось мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья, в парке «200 лет Егорьевску». Своими упражнениями для успешной и эффективной разминки с егорьевцами поделилась победительница многих легкоатлетических пробегов Наталья Махова, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Егорьевск.

«Мы прослушали лекцию на тему здорового образа жизни. Так хорошо нам всё рассказали. Этот праздник — еще один повод, чтобы обратить внимание на свое здоровье», — поделилась Галина Рожкова.

Организаторы приготовили для горожан насыщенную программу. Помимо зарядки, в ней мастер-класс по боксу и пробежка по парковому периметру. Перед тем, как выбрать активный досуг, медики предлагали егорьевцам пройти небольшое обследование. Многие жители серебряного возраста воспользовались этой возможностью.

«Сегодня у нас в парке работает мобильный ФАП, где все желающие могут измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом. Особенно важно это для пожилых людей, которые хотят быть физически активными. Надо проверить состояние организма перед такими нагрузками», — рассказал главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Полезные советы по здоровому образу жизни егорьевским ветеранам и участникам клуба «Активное долголетие» дала терапевт третьей поликлиники Ирина Никульцева. Вооружившись знаниями и размяв мышцы, многие из них вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию в 1,2 км по периметру парка. А на финише участников забега ждал горячий чай со свежей выпечкой, а также возможность поделиться друг с другом впечатлениями от праздника здоровья и спорта.

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