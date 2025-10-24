Эффект временный: что происходит с весом после приема препаратов для похудения

Все больше людей обращаются к современным препаратам для снижения веса, которые действительно помогают похудеть. Но, как показало новое исследование, эффект от них часто оказывается временным, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Ожирение все еще остается одной из самых серьезных угроз глобальному здоровью. По прогнозам, к 2035 году избыточный вес будет у более чем 3,3 млрд человек в мире.

«Ученые проанализировали данные 11 клинических исследований с участием почти 2,5 тыс. пациентов и выяснили: уже через восемь недель после прекращения лечения начинается заметный набор веса. К 20-й неделе этот процесс замедляется, но полностью не прекращается», — сказал доктор.

По ее словам, не являются исключением и те, кто принимал препараты, действующие на систему глюкагоноподобного пептида-1 — ту самую, на которой основаны самые популярные лекарства от ожирения.

«Почему так происходит? После окончания курса снижается уровень гормонов, контролирующих аппетит, а желудок снова начинает опорожняться быстрее. В результате чувство сытости проходит раньше, и человек ест больше. Исследователи сравнивают это с „весовым циклом“ — эффектом, который часто наблюдается после строгих диет или хирургических операций для снижения веса», — пояснила Тананакина.

Она добавила, что возврат килограммов — это не просто эстетическая проблема. С ростом массы тела ухудшаются показатели здоровья: повышается уровень сахара и холестерина в крови, увеличивается давление, нагрузка на сердце и суставы.

Как отметила врач, эксперты подчеркивают: ни одно лекарство не работает в одиночку. Чтобы похудение стало устойчивым, важно сочетать медикаментозную терапию с изменением питания, регулярной физактивностью и психологической поддержкой. Без этого вес почти неизбежно вернется.

Иными словами, «таблетки для стройности» не заменят здоровый образ жизни, подчеркнула Тананакина. Они могут помочь начать путь, но удержать результат можно только с комплексным подходом. Новое исследование напоминает: похудеть — лишь первый шаг, а настоящая цель — сохранить здоровье и стабильный вес надолго.

