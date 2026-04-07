Еды «для зачатия» не существует: врач развеял популярный миф

Повысить шансы на зачатие помогает не отдельная еда, а сбалансированное питание и образ жизни, сообщил РИАМО нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«По поводу продуктов, которые могут повысить фертильность. На самом деле, нет какого-то конкретного продукта, который нужно есть, и все будет в порядке. Есть данные про повышение либидо, фертильности — это морепродукты, рыба, соевые продукты, бобовые, молочные продукты. Но это все довольно условные вещи», — отметил Симаков.

Он подчеркнул, что самое важное — это комплекс питания. Оно должно быть полноценным, сбалансированным, по типу средиземноморской диеты. Есть разные варианты — пирамиды питания, принцип «гарвардской тарелки». В идеале стоит ориентироваться именно на это.

«В январе 2026 года вышла новая пирамидка питания, но она довольно спорная, там многое перекрутили, особенно по белку, фактически перевернули ее. Текущая версия вызывает вопросы с точки зрения доказательной базы. Поэтому логичнее ориентироваться на предыдущую, классическую модель: разнообразное питание, где орехи, соя, мясо, молочные продукты и все остальное находятся в правильной пропорции», — рассказал врач.

Симаков добавил, что плюсом идет коррекция веса и физическая активность. Все это в комплексе действительно повышает шансы на нормальную фертильность.

