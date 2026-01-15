«Единственное доказательство»: поможет ли видеосъемка родов выявить вину врачей

Видеосъемка родов могла бы стать ключевым инструментом для установления истины в делах о врачебных ошибках, поскольку позволяет зафиксировать как действия, так и бездействие медперсонала, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«На видео может быть зафиксировано как действие медицинского персонала, так и бездействие. Например, в случае проведения реанимационных мероприятий для ребенка можно будет установить по видеозаписи, действуют ли врачи четко по регламенту, который является обязательным для их работы, или же они не проводят необходимых реанимационных действий», — сказала Полякова.

Она отметила, что в данном случае видео наверняка могло бы стать единственным объективным доказательством действий медицинского персонала. На практике часто складывается ситуация, когда установить истину невозможно, и проведение следственных мероприятий упирается исключительно в показания самих медиков, которые будут давать их в свою пользу.

«Если же мы говорим о наличии видеосъемки, которая объективно фиксирует происходящее и свидетельствует о том, выполняли ли они свои должностные обязанности или нет, то это как раз и будет тем самым объективным мерилом справедливости. Поэтому, если говорить именно о доказательственной стороне и доказательственной базе в рамках материалов проверок и уголовных дел, то, конечно, такая видеозапись могла бы быть очень сильным и весомым доказательством», — заключила адвокат.

В роддоме № 1 Новокузнецка в новогодние праздники скончались девять младенцев, родившихся с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Расследуется уголовное дело. Учреждение временно закрыли на карантин.

