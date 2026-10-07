Две родные сестры родили в один день в Серпухове

Родные сестры Валентина и Анастасия стали мамами в один день в Серпуховском родильном доме. Их выписка также состоялась одновременно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Валентина и Анастасия родили по ребенку в один день в Серпуховском родильном доме. Родным сестрам помогали одни и те же врачи и медсестры. Обеих мам выписали в один день.

«Когда сестры выбирают одно учреждение для самого важного события в жизни — это показатель того, что мы движемся в правильном направлении», — отметила заместитель главы Серпухова Мария Барышева.

Она поблагодарила акушеров, гинекологов, неонатологов и весь персонал роддома за поддержку семей и обеспечение безопасности мам и малышей.

Валентина и Анастасия здоровы и уже находятся со своими детьми. Руководство родильного дома поздравило сестер, их мужей и всю семью, пожелав малышам здоровья и счастья.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.