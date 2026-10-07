Роман Ерофеев выиграл чемпионат России по спорту глухих в кроссе в Саранске

Легкоатлет из Подмосковья Роман Ерофеев завоевал золото в забеге на 8 километров на чемпионате России по спорту глухих. Соревнования прошли с 3 по 5 октября в Саранске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Роман Ерофеев, представляющий областной центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта в Коломне, победил на дистанции 8 километров. Трасса проходила по сложному рельефу лесного массива лыжно-биатлонного комплекса Саранска. В соревнованиях участвовали 22 атлета из 13 регионов России.

Ерофеев — мастер спорта России по спорту глухих, воспитанник подмосковной школы адаптивного спорта. В сентябре 2025 года он завоевал серебро на чемпионате России по легкоатлетическому кроссу в Саранске, уступив победителю менее двух секунд. В июне 2026 года спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с нарушением слуха в Чебоксарах на дистанции 5000 метров.

Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «легкоатлетический кросс» состоялся 3–5 октября в Саранске, Республике Мордовия, в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.