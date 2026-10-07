Сибирский отшельник заманил в дом супругов и расстрелял из-за голосов в голове

69-летний житель деревни Седанкино в Сибири в дом супругов, ищущих работу, и расстрелял из-за голосов в голове, сообщает Baza .

40-летний мужчина и его 38-летняя жена из Иркутской области искали сезонную подработку. Их пригласил выкопать картошку пенсионер из деревни Седанкино. Пара отработала на поле день, поужинала с хозяином, тогда мужчина предложил им остаться на ночь. После этого супругов уже никто не видел.

Через несколько дней родные семьи забили тревогу. Поисками занялись и соседи отшельника, но он сказал, что пара поработала на поле, а потом уехала.

Тогда семья подала заявление в полицию. Оперативники пришли в дом к пенсионеру и увидели, что мертвые муж и жена лежат на кровати в обнимку. Старика задержали.

На допросе отшельник пояснил, что после ужина ему послышалось, будто нанятые работники хотят украсть его картошку. Тогда он взял ружье и застрелил супругов во сне, а потом закрыл дом и скрылся.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Стрелка отправили под стражу.

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